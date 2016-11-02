Выборы академиков – дело непростое

Впервые за последние пять лет в РАН прошли полномасштабные выборы членов-корреспондентов и действительных академиков. Столь масштабный перерыв в отечественной научной жизни был вызван слиянием Российской академии медицинских наук с самой РАН и последовавшим реформированием нового научного российского гиганта. На этих выборах членом-корреспондентом РАН был избран кардиолог, учёный с мировым именем, д.м.н., профессор Симон Мацкеплишвили. Его наставник, академик РАН Юрий Бузиашвили, рассказал «Аргументам недели», чем академические выборы в России отливаются от европейских.

«Во Франции выборы проходят по классической вековой форме, – говорит ученый. – Это когда кандидат обязан лично засвидетельствовать своё почтение и представиться каждому уже действующему академику. Показать себя, как говорится, «лицом». Это очень важно, тут нет никакого заискивания, так как у будущих его экзаменаторов и «оценщиков» уже будет представление о соискателе как о социальной личности, его интеллигентности, общем образовании, коммуникабельности и т.д., без чего врач никогда не сможет состояться как полноценный врачеватель. Ведь врач, поверьте, это не только профессия, это большое искусство, в котором ты обязан быть и умелым собеседником, и терпеливым слушателем, и кудесником, и физиономистом, и трагиком, и комиком, и, если угодно, актёром! Ведь целебный эффект плацебо не только в безвредной таблетке-пустышке, но и в умении врача убедить своего пациента в его собственных силах и возможности сообща противостоять недугу».

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