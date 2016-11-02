Переименовать Ленинский проспект в шоссе Ивана Грозного призвал создатель и лидер ЛДПР Владимир Жириновский.

Ленинский проспект в Москве считается второй по ширине магистралью. Ранее носил название Калужской улицы, нынешнее название получил в 1957 году, позже включив в себя бывшее Киевское шоссе в пределах МКАД.

Свою инициативу Жириновский обосновывает тем, что Иван Грозный незаслуженно забыт как государственный деятель, якобы сделавший для страны гораздо больше положительного чем «разрушитель» Владимир Ленин. И будто бы переименование поможет прибывающим в Москву из Внуково иностранным делегациям проникнуться осознанием того, куда они попали.

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