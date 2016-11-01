25 октября в Тверской области был увеличен размер предельной стоимости работ по капитальному ремонту кровли и систем электроснабжения в многоквартирных домах. Соответствующие документы подписаны губернатором Тверской области Игорем Руденей. Данная мера регламентирована законом и продиктована современной экономической ситуацией.



Напомним, размер предельной стоимости работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме устанавливается правительством Тверской области на трехлетний период (часть 6 статьи 10 закона Тверской области от 28.06.2013 N 43-ЗО) с учетом ежегодной инфляции.



С момента принятия в Тверской области последнего постановления по данной теме фактические затраты на проведение работ значительно возросли. А это, в свою очередь, сказалось на объеме проводимых работ – он уменьшился. Чтобы исправить данный дисбаланс, было принято решение индексировать размер предельной стоимости работ в соответствии с рыночными реалиями.



«Фактические затраты на проведение капремонта, в частности, по ремонту кровли или проведению ремонта систем электроснабжения были выше уровня, который установлен два года назад. Теперь цены соответствуют реальности, что позволит увеличить объем работ. То есть, если раньше, к примеру, меняли только проводку и автоматы, а светильники и выключатели в местах общего пользования, а также приборы учета, распределительные шкафы, заземление оставляли старые, то теперь увеличение нормативной стоимости позволит включить эти работы в один контракт», - отмечает депутат Законодательного Собрания Тверской области, заместитель председателя комитета по транспорту и жилищно-коммунальному комплексу Александр Тягунов.



При этом удорожание стоимости услуг никак не затронет жителей - сумма в их квитанциях останется прежней.



«Изменение предельной стоимости работ по капитальному ремонту как раз и направлено на то, чтобы защитить жителей региона от незапланированных трат, - поясняет Александр Тягунов. – Дело в том, что, согласно Жилищному Кодексу РФ (часть 4 статьи 190), в случае превышения утвержденной законодательно стоимости работ, разницу сверх норматива должны доплачивать из своего кармана собственники жилья. Чтобы избежать этой непопулярной меры, регион в условиях роста цен на стройматериалы, транспорт, электричество и услуги вынужден был снижать объем работ. После приведения стоимости в соответствие с реальными затратами прибегать к сокращению объемов больше не нужно. Объемы, как уже сказал, наоборот будут увеличены».



Помимо вышеперечисленных 25 октября правительством утверждены предельные размеры стоимости на ближайшие три года по всем видам работ в рамках капитального ремонта домов: замена лифтового оборудования, ремонт фасада, фундамента, систем теплоснабжения, водоснабжения, водоотведения и другое.



Кроме того, по поручению губернатора Игоря Рудени, будут предприняты меры по предотвращению неэффективного использования средств жителей, собранных в Фонде капитального ремонта.



«Принято также решение конкретизировать, какие именно классы строительных материалов должны использоваться при проведении капитального ремонта. Будет создан соответствующий реестр. И это очень важно, потому что не позволит недобросовестным поставщикам использовать менее качественный материал по цене материала классом выше, и вообще исключит возможность ухищрений в этой сфере», - уточнил Александр Тягунов.

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