Акцию националистов 4 ноября в Люблино одобрили во вторник, 1 ноября, московские власти.

Заявку организаторов мероприятия согласовал департамент региональной безопасности правительства Москвы. Как сообщает ТАСС, ссылаясь на данные пресс-службы департамента региональной безопасности и противодействия коррупции Москвы, официальный документ на проведение акции националистов еще не подготовлен - он проходит сейчас финальную стадию голосования.

Интересно, что в мэрию не поступало заявок на мероприятие под названием "Русский марш", то есть акция в Люблино состоится под другим названием.