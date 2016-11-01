Песков заявил, что письмо заключенного о пытках заслуживает особого внимания

Ранее «АН-онлайн» уже писали о том, что заключенный сегежской ИК-7 в Карелии Ильдар Дадин написал письмо своей супруге. В нем он сообщил, что постоянно подвергается издевательствам и пыткам. Он также рассказал, что получает угрозы об изнасиловании и убийстве. Ильдар попросил жену обнародовать его послание.

Как стало известно, журналисты задали вопрос пресс-секретарю президента о том, знает ли Кремль о данной ситуации и держит ли руку на пульсе. Дмитрий Песков ответил, что не был в курсе происходящего и не знает, доложили ли Путину о данном письме. Однако он заверил, что президент обязательно будет поставлен в курс дела, сообщает ria.ru.

Также Песков отметил, что прежде всего профильные ведомства должны разобраться в ситуации. Он также уточнил, что данное письмо заслуживает пристального внимания.