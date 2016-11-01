«Красный Октябрь» отремонтировал технологическое оборудование

Во второй половине октября специалистами Волгоградского металлургического комбината «Красный Октябрь» завершен ряд ремонтов основного технологического оборудования в электросталеплавильных и листопрокатном цехах.

В рамках подготовки сталеплавильного оборудования к очередной кампании по выплавке конструкционных и нержавеющих марок стали в ЭСПЦ-2 в течение суток ремонтные работы проходили на печи ДСП-125 № 6.

В ходе ремонта заменена огнеупорная круговая кладка стен, откосные кирпичи летки и более 30% кирпичей выпускного желоба, проведена набивка футеровки печи № 6. По механической части специалисты комбината выполнили ремонт металлоконструкции сливного носка, провели ревизию механизмов сталеплавильной печи. Энергетиками были заварены сводные и стеновые панели.

Между тем, в рамках восстановительных работ ДСП-200 №5 в ЭСПЦ-2 проведен ремонт второй фазы печи. В частности, впервые реализован сложный ремонт трубошин, состоящих из водоохлаждаемых медных труб, закрепленных на рукавах электрододержателей.

В ЭСПЦ-3 завершено восстановление станка для обработки квадратной заготовки. Сотрудниками предприятия заново установлен фундамент агрегата. В ходе работ проведена ревизия и замена изношенных деталей привода стола. У стола заменены ходовая часть, опорные подшипники и опорные ролики. Установлен новый рельсовый путь. В общей сложности заменено более 60% деталей станка.

В отделении проката тонкого листа листопрокатного цеха завершен ремонт роликовой закалочной печи. В частности, проведена большая работа по восстановлению системы охлаждения печи. В ходе ремонта специалистами использованы современные и надежные материалы: шаровые краны, нержавеющие трубы, форсунки. Агрегат уже опробован в работе, и новая система получила очень хорошие отзывы, как по результатам использования в производстве, так и по обслуживанию.