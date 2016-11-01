Пассажиры волгоградских пригородных поездов могут оплатить проезд картой

Пассажиры пригородных поездов Волгоградского региона ПривЖД могут оплатить проезд банковской картой

В октябре для пассажиров пригородных поездов Волгоградского региона Приволжской магистрали начала действовать новая услуга – оплатить проезд можно при помощи банковской карты.

Для этого на пригородных станциях Волгоградского региона установлено 9 платежных терминалов, принимающих оплату картой. Они расположены в пригородных кассах на станциях Волгоград-1, Волгоград-2, Ельшанка, Бекетовская, Шпалопропитка, а также на остановочных пунктах Судоверфь и Заканальная.

Новая услуга уже пользуется популярностью, больше 100 пассажиров воспользовались возможностью совершить безналичный расчет.

– Оплата различных услуг при помощи банковских карт пользуется популярностью среди жителей нашего города. Мы уверены, что введение такой услуги сделает приобретение билетов в поезда пригородного сообщения более удобным для наших пассажиров, особенно для людей, ведущих активный образ жизни – студентов, работающих граждан, - отметил заместитель генерального директора ОАО «Волгоградтранспригород» Алексей Гусев.

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С помощью специальной системы POS-терминал, которой оборудованы кассы по продаже железнодорожных билетов ОАО «Волгоградтранспригород», пассажиры могут оплатить стоимость проездного документа по банковской карте. К оплате принимаются карты платежных систем VISA,Visa Electron, MasterCard и Maestro.