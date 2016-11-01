Праздники – ну их к лешему

Патриотично настроенные камышане предлагают заменить Хеллоуин на «День лешего», а офисный планктон полюбил военные реконструкции. Всё смешалось в нашей культуре праздников.

Самой праздничной неделей, если пропустить новогодние каникулы, долгие годы была майская декада. Но теперь у третьего летнего месяца это право оспаривает последний осенний. В начале ноября один праздник сменяет другой. В Волгограде с каждым месяцем работы становится всё меньше – закрываются предприятия, бизнес и деловая активность перемещается в более благоприятные регионы, а праздников – всё больше.

День народного единства, который отмечается 4 ноября, начали праздновать лишь в 2005 году. Некоторые аналитики до сих пор убеждены, что его празднование ввели для того, чтобы сгладить в сознании народа отмену 7 ноября – очень важного для СССР дня. И хотя историки нам напомнили, что 4 ноября в России отмечался ещё за сотни лет до революционных событий 20 века, и был одним из важнейших государственно-православных праздников, всенародно любимым днём за последнее десятилетие он пока так и не стал. Эту дату сейчас воспринимают, скорее, как дополнительный выходной. Да и традиций празднования 4 ноября, присущих лишь этому дню, пока нет.

Волгоградские коммунисты, хоть и подрастеряли былой партактив и прежний красный задор, день 7 ноября берегут и почитают. Каждый год в этот день принимают в пионеры и ходят под красными знамёнами. Куда потом деваются юные ленинцы неясно, потому что шеренга идущих под алыми стягами год от года стареет и всё явственнее пришаркивает.

Среди обращенных в пионеры и их сверстников за последнее время популярным стал другой праздник, когда они переодеваются в нечисть и с особым смаком раскрашивают лица в мертвяков, - Хэллоуин. Правда, голоса тех, кто пытается «перебить» этот чуждый для россиян день, с каждым годом все громче. Вот и в Камышине «не наш» Хэллоуин заменили на альтернативный «День лешего». И в патриотическом порыве малевали аквамакияж «Лестная нечисть», упражняясь в «Лесной игротеке» и мастер–классе «Оберег от злых духов».

А сколько градусов по шкале патриотизма должна набрать реконструкция бомбардировки Сталинграда, прошедшая 29 октября в Волгограде? Психологи объясняют, что это раньше уставшие от трудов праведных и тяжелого физического труда крестьяне разгружались по осени на днях Урожая, а сегодняшний офисный планктон после рутинных рабочих будней обожает эффектные исторические реконструкции и холуины. Слава Богу, что ни одна бомба в этот день на самом деле не упала, а то ведь от бывших пионеров можно всего ждать. Вот в Прикамье, например, вообще додумались до Праздника Гуся, на котором «гости смогли купить тушки гуся, одеяла, перины и подушки с пером гуся». Безрадостный праздничек для длинношеего. Похоже, там гуси не смогли спрятаться ни от одной бабуси.

Софья СОРОКА