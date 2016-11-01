Спикер Госдумы Вячеслав Володин рассказал о корректировках, которые были внесены в план поездок депутатов Госдумы. По его словам, был выбран ряд приоритетных направлений.

По словам политика, прежде всего в плане оставляли визиты, которые преследуют определенные цели и направлены на решение конкретных задач. Прежде всего, предпочтение отдавалось приему делегаций из других стран. Получили поддержку те представители других государств, которые пожелали приехать в нашу страну и обсудить с российскими депутатами важные вопросы, сообщает ria.ru.

Также оставили в плане посещения депутатами Госдумы стран Ближнего зарубежья. А вот поездки из разряда просто посмотреть другие государства и пообщаться, были исключены.