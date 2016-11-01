Крымские власти посоветовали родителям читать переписку детей в соцсетях

Уполномоченный по правам ребенка в Крыму Ирина Клюева посоветовала родителям контролировать переписку детей и посещение ими различных сообществ в социальных сетях.

По мнению омбудсмена, такие действия являются одной из мер для профилактики детских суицидов. Клюева подчеркнула, что социальные сети заполнены контентом, пропагандирующим жестокость. По ее мнению, родители должны проявлять внимание к тому, какие сообщества посещают в интернете их дети, с кем и о чем ведут переписку, чтобы избежать нежелательных последствий.

Клюева отметила, что такие действия родителей можно рассматривать как нарушение прав ребенка, но его безопасность и благополучие должно рассматриваться как первоочередная задача.

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