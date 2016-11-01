Предприниматель обустроила ослиную ферму на дальневосточном гектаре
1 ноября 2016, 12:38 [ «АН-онлайн» ]
Необычный эксперимент поставила на Камчатке фермер Татьяна Бабушкина. Женщина получила бесплатно два гектара дальневосточной земли и организовала на них ослиную ферму.
Правда, привезти осликов, которых до этого на Камчатке и в помине не было, оказалось удовольствием не из дешевых. За перелет своих ушастых питомцев Татьяна заплатила 600 тысяч рублей. Но, по мнению женщины, расходы должны окупиться, сообщает ria.ru.
Чтобы получить землю, фермер составила бизнес-план. По нему она планирует развивать экотуризм. Предприниматель намерена приглашать гостей на свою ослиную ферму через соцсети. Также женщина планирует получать доход от продажи молока подопечных.
Помимо осликов на ферме Татьяны живут лошади и кролики. Помогают женщине ее сыновья в возрасте 12 и 14 лет.
Напомним, что по закону, принятому в 2016 году, россияне могут один раз получить гектар земли на Дальнем Востоке абсолютно безвозмездно. В дальнейшем его можно будет оформить в собственность при условии успешного использования.