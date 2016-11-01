На Южном Урале бизнесменов научат легально вести отчетность

Южноуральские предприниматели массово закрывают фирмы – только за текущий год число бизнесменов, которые закрыли свои компании, выросло в три с половиной раза. Виной тому – последствия кризиса и налоговые кары.









Для того, чтобы продолжить свою работу, многие бизнесмены переводят отчетность на серые схемы. Однако их тут же ловят за руку специалисты ФНС и доначисляют пени, штрафы и просрочки. Южноуральским предпринимателям уже доначислено более 1.62 миллиардов рублей. Как не получить миллионные платежки и легализовать свои документы, знает автор семинара «Легализация: как снизить налоги законно и безопасно» Владимир Туров.

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