Новые законы и ограничения в России вступают в силу сегодня

Сегодня начинают действовать минимум пять федеральных законов и ограничений, которые прямо или косвенно касаются большинства граждан России. В том числе матерей, автомобилистов, предпринимателей и чиновников.

В частности, только в ноябре можно будет успеть претендовать на выплату из материнского капитала в 25000 рублей. Заявления принимают в пенсионных фондах от мам, чей второй или следующий ребенок родился до конца минувшего сентября.

Для редких обладателей автомобилей с электродвигателями в России вступят в силу обновленные требования к оборудованию бензоколонок. В правительстве надеются таким образом стимулировать продажи электромобилей Tesla и ему подобных.

Для предпринимателей изменились условия закупок при проведении открытых торгов. В частности, пороговое значение начальной (максимальной) цены договора или лота, устанавливаемой заказчиками.

С целью приблизить кадастровые оценки недвижимости к рыночным, Минэкономразвития ввело новую методику их вычислений, используемую с этого дня.

А ещё с начала ноября запрещён ввоз в Россию продукции украинского предприятия «Артемсоль», до сих пор занимавшего крупнейшую долю в импорте соли.

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