Стоимость автомобилей в России может вырасти до 15 процентов в 2017 году

Очень неутешительные прогнозы дают аналитики касательно автомобильного рынка в России. По оценкам экспертов, цены на машины только в этом году поднялись примерно на семь процентов. А в следующем они неустанно продолжат расти.

По минимальным подсчетам стоимость автомобилей в стране поднимется до пяти процентов. Однако, в среднем, рост может составить аж до 15 процентов, сообщает ria.ru.

По мнению специалистов, цены кусаются по двум основным причинам. Прежде всего, это курс рубля. Стабильность в данном случае могла бы остановить рост стоимости машин. Однако этого не происходит. Курс рубля колеблется, а вместе с ним лихорадит и автомобильный рынок.

Также причину подорожания видят в системе ЭРА-ГЛОНАСС, которая должна заработать в следующем году. Как говорят специалисты, ее установка не из дешевых. В некоторых случаях она может достигать аж шести миллионов рублей.