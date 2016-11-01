В Татарстане многодетная мать продаёт квартиру ради операции бездомному

Жительница Татарстана и руководитель благотворительного фонда "Душа Казани" Юлия Хакимова познакомилась со своим подопечным в одном из приютов для бездомных. Она как-то сразу поняла, что 75-летний мужчина хорошо образован и обладает богатой жизненной историей. Юлия не смогла остаться равнодушной к тому, что если ему не помочь, он может погибнуть из-за проблем со здоровьем.

Женщина взяла старика в свою семью. На его лечение она потратила уже свыше 45 тысяч рублей. А ведь доход у нее, матери четырех детей, небольшой, сообщает life.ru.

По словам Юлии, дедушке требуется ряд операций, чтобы спасти его зрение и слух. На них требуется около 150 тысяч рублей. Она бросила клич о помощи, но нужной суммы не собрала. В итоге Юлия решила продать собственную квартиру, чтобы помочь старику.

А в это время ее новый знакомый радует женщину своим талантом. Мужчина пишет стихи. Последнее его произведение посвящено Владимиру Путину. Также он утверждает, что является советским офицером.

Мужчина потерял документы в 2013 году, когда его избили в поезде по пути из Казахстана в Россию. Сейчас Юлия пытается их восстановить.