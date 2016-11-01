Дискриминация полов в России: зарплата мужчин на треть выше, чем у женщин

К любопытным выводам пришли специалисты, изучив рынок труда в области начисления зарплат. Так, стало известно, что в России распространена дискриминация в отношении полов, когда дело касается оплаты труда.

Выяснилось, что мужчины получают примерно на треть больше прекрасной половины даже на аналогичных должностях. Специалисты объясняют это патриархальным взглядом на семью в России, сообщает life.ru. По словам президента Конфедерации труда России Бориса Кравченко, на женщину чаще всего возлагают заботу о детях. А потому работодатели, принимая на работу даму, просчитывают риски, связанные с ее возможным уходом в декрет или на больничный.

Вместе с тем, трудовое законодательство в России запрещает какую-либо дискриминацию по половому признаку. Однако в нашей стране редко кто-то пытается обращаться в суд по данному вопросу. Как показывает практика, если работодатель сам не признается в том, что отдает предпочтение работникам-мужчинам, доказать что-либо сложно. Ведь всегда можно сослаться на то, что у мужской половины больше обязанностей.

Кстати, в Европе вопрос дискриминации полов в области оплаты труда практически решен из-за активной борьбы женщин за свои права.