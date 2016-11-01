Толстушки снова в моде как в России, так и за рубежом

Если в 90-е годы была мода на параметры 90-60-90, то в последнее время все большей популярностью пользуются пышки. Причем, они стремительно набирают вес как в фэшн-индустрии, так и среди танцовщиц, массажисток и даже в сфере эскорт-услуг. Да и стоит их работа намного выше.

Так, в октябре впервые в истории Московской недели моды был проведен показ нижнего белья с участием моделей «плюс сайз». Да и производители одежды стали больше ориентироваться на женщин «в теле». По данным специалистов, уже почти половина россиянок носит одежду размером выше 48-го. Да и оборот доходов от продажи вещей для полных дам стремительно растет, сообщает life.ru.

Причем, мода на пышек – это мировой тренд. Замечено, что все больше полненьких моделей появляется на обложках модных журналов. Таких как, например, Maxim.

В сфере эскорт-услуг готовы платить за пышных дам намного больше, чем за худых. Так, работа стандартной модели стоит в среднем до 150 тысяч рублей в сутки. А за даму с формами мужчины не прочь раскошелиться аж до 200 тысяч рублей.