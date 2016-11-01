Социологи выяснили, в каких городах России лучше лечат, а в каких хуже

Социологи провели опрос среди населения крупных и средних городов России и выяснили, довольны ли они качеством медуслуг в нашей стране.

Как оказалось, две трети респондентов дали высокие оценки. Особенно устраивает работа медиков жителей таких городов, как Тюмень, Грозный, Пенза, Омск и Барнаул. Самые низкие оценки получили медицинские услуги, оказываемые в Севастополе, Ярославле, Иркутске, Махачкале, Волгограде, сообщает rg.ru.

Жители Москвы и Санкт-Петербурга, как оказалось, не очень довольны качеством работы медиков. Социологи объяснили это тем, что столичные жители наиболее требовательны. К тому же в данных городах медики чаще меняют работу в госучреждениях на платные клиники.

По мнению специалистов, неплохие итоги исследования удалось получить, потому что опрос не проводился в маленьких населенных пунктах, где вопрос качества медуслуг стоит наиболее остро.

Кстати, из-за кризиса спрос на платную медицину не упал, а, наоборот, вырос. Только в 2016 году доля пациентов таких клиник увеличилась с 34 до 40 процентов. Чаще всего за медуслуги готовы платить женщины с хорошим достатком. Хотя и оценивают качество работы платных клиник не очень высоко.

Одновременно из-за сложной экономической ситуации многие вернулись в государственные поликлиники. Доля пользующихся их услугами достигла 72 процентов к этому году. Кстати, многих раздражает, когда в государственных учреждениях пытаются лечить за деньги.

Соцопрос был проведен Финансовым университетом при правительстве РФ. Он будет передан в правительство.