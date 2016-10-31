Сообщается, что с середины ноября и до конца года приостанавливает свою работу завод, выпускающий автомобили "Форд мотор компани". Производство располагается во Вселоволожском районе Ленинградской области.

Как стало известно, причиной такого решения стало снижение спроса на продукцию завода. В связи с этим пришлось не только сокращать производства, но и людей. На данный момент завод работает четыре дня в неделю. В связи с этим почти в два раза упала зарплата сотрудников. Около ста человек уже попали под сокращение, сообщает life.ru.

Известно, что пока не идет речи о полном закрытии завода. По некоторым данным, всем сотрудникам, лишившимся работы, выплачены компенсации, вопрос об их трудоустройстве решается.