Путин: не надо перенимать миграционную политику Евросоюза, она не самая лучшая

Владимир Путин сделал ряд важных замечаний в ходе заседания Совета по межнациональным отношениям в Астрахани. Одно из них касается миграционной политики.

Президент призвал не опираться в этом вопросе на опыт европейских стран. Также он прокомментировал случай в Австрии, который потряс весь мир. Там беженец изнасиловал 10-летнего ребенка. Однако суд его оправдал. Слуги Фемиды посчитали, что для беженца может стать смягчающим обстоятельством тот факт, что он плохо знал немецкий язык, сообщают izvestia.ru.

Владимир Путин отметил, что, если общество не может защитить своих детей сегодня, значит, у него нет будущего. Президент уточнил, что происходящее в европейских странах стало итогом размывания национальных ценностей.

Путин подчеркнул, что наша страна многонациональна. И в миграционной политике надо придерживаться собственного опыта.