Расследование авиакатастрофы на Синае: установлен факт взрывной декомпрессии

Сегодня были обнародованы некоторые результаты расследования крушения авиалайнера А321, который разбился на Синае около года назад.

Как сообщили в пресс-службе МАК, комиссия установила факт взрывной декомпрессии на борту лайнера. Другими словами, было выявлено, что самолет начал разрушаться в воздухе из-за воздействия на его обшивку, которое произошло изнутри лайнера, сообщает tvzvezda.ru.

Напомним, что трагедия случилась, когда воздушное судно направлялось из Египта в Петербург. Прямо во время полета самолет взорвался. Тогда российские спецслужбы квалифицировали случившееся, как теракт. В результате авиакатастрофы погибли 224 человека. После трагедии с российским лайнером авиасообщение между странами было прервано.