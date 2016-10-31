"Бессмертный полк" предлагает воздвигнуть в Польше памятник советскому саперу

Как сообщается, "Бессмертный полк России" обратилось к польскому народу с предложением. Сопредседатель движения Николай Земцов рассказал, что данное заявление было предложено донести до граждан страны с помощью местных СМИ.

Активисты «Бессмертного полка» решили увековечить память об освободителях Польши в годы Великой отечественной войны. Они предложили поставить в Кракове монумент тем, кто спас город от верной гибели - советским саперам и борцам польского сопротивления, сообщает ria.ru.

Также сообщается, что проект памятника уже готов и может быть представлен общественности уже в скором времени.