В Новосибирске пристав арестовала шкаф с любовником

Анекдотичный сюжет с любовником, который прячется от внезапно пришедшего мужа получил новую интерпретацию в Новосибирске. К даме-неплательщице пришла судебный пристав, но раньше нее появился еще один гость…

Региональная пресс-служба УФССП сообщает о курьезном случае, свидетелем и участником которого стала судебный пристав. Жительница Новосибирска бальзаковского возраста - 36 лет - задолжала банку 100 тысяч рублей и на звонки не отвечала. Поскольку денег на счетах дамы не было, пристав решила навестить должницу по домашнему адресу и описать имущество.

Пристав наведалась к безработной даме, которая, как оказалось, вела довольно бурную жизнь.

Дверь женщина открыла, спустя лишь пять минут, - все это время в квартире раздавались шорохи. Пристав прошла в квартиру и стала проверять мебель на предмет описи. Когда она открыла шкаф, оттуда выпал полуодетый мужчина. На вопрос пристава: «Что Вы здесь делаете?» мужчина в растерянности ответил, что прячется от мужа.

У должницы арестовали не только мебель, но и бытовую технику, оставив ей только мужа и любовника.