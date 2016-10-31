На Москву надвигается полярный холод

С началом ноября в Москву начнет прорываться полярный холод. Первая декада месяца ожидается холоднее нормы. Ночные температуры опустятся ниже 9 градусов мороза, прогнозируют в Гидрометцентре.

Москвичам нужно быть готовыми к снегопаду и гололеду. Самый холодный день недели, по прогнозам синоптиков, будет в среду, 2 ноября, когда столбики термометров опустятся до 5-10 градусов ниже нуля. Самым ненастным станет четверг: снегопады, метели, заносы на дорогах. При этом погода будет теплой: ночью от 0 до -5, днем около нуля.

Этой ночью в столице подморозит до минус 4-6 градусов, по области до 3-8 мороза. Днем - редкое солнце, температура около нуля: -2 в Москве и -4…+1 по области.





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