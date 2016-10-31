Глава региона Игорь Васильев считает, что нужно перевести время на час вперед

Об этом он заявил в недавнем интервью. Глава региона считает, что Кировская область — аграрный регион, население которого живет «по биологическим часам». Поэтому нужно перевести часы на 60 минут вперед.

Также Игорь Васильев считает, что у областного центра есть шанс стать точкой культурного «притяжения». Если добираться из Москвы в Киров самолетом, то дорога займет всего час. Поэтому в Кировскую область часто могут, например, приезжать столичные театры.

Неплохие в Кирове музеи и библиотеки, которые идут в ногу со временем. ,Поэтому, считает глава региона, надо развиваться в этом направлении, делать ставку на культуру, считает Игорь Васильев.

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