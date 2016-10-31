Стала известна причина смерти Владимира Зельдина

Народный артист СССР Владимир Зельдин, скончавшийся сегодня в 9 часов утра на 102-м году жизни, будет похоронен на Новодевичьем кладбище в четверг, 3 ноября. Церемония прощания начнется в 11:00 в Театре Российской армии.

Легенда советской и российской сцены попал в военный госпиталь несколько дней назад из-за отказа почек. После того, как состояние здоровья актера ухудшилось, его перевели в реанимационное отделение института им. Склифосовского, где он и скончался. В минувшую субботу Зельдина подключили к аппарату искусственной вентиляции легких, позже у него диагностировали пневмонию. Причиной смерти актера стала полиорганная недостаточность, сообщают «Известия».

Владимир Зельдин будет похоронен на Новодевичьем кладбище в Москве. Соболезнования вдове выразил президент страны Владимир Путин, а также коллеги-актеры.

До самой смерти Зельдин оставался старейшим из действующих актеров планеты. За свою актерскую карьеру он исполнил роли более чем в 40 фильмах, не считая театральных постановок. Свой последний, 101-й день рождения, актер встретил на сцене родного театра, где сыграл главную роль в посвященном ему спектакле «Танцы с учителем». 10 февраля в театре готовились отметить 102-й день рождения долгожителя и уже обсуждали подготовку спектакля к этому знаменательному событию.



