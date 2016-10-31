В Минобороны рассказали, как в Москве оказался вагон с боеприпасами

Много шума наделало сообщение в СМИ о том, что на станции Перово-1 в Москве якобы обнаружили вагон со снарядами. Даже проходила информация, что в составе может находиться взрывчатка. Также сообщалось, что на место выехали спецслужбы и проведена эвакуация.

Минобороны РФ поспешило успокоить граждан. Ведомство подтвердило, что на данную станцию, действительно, прибыл вагон с боеприпасами. Однако уточнило, что они предназначены для одного из соединений Западного военного округа.

Также сообщается, что груз охраняли во время его транспортировки, а сами боеприпасы были разукомплектованы. Другими словами, никакой угрозы для населения содержимое вагона абсолютно не представляло, сообщает ria.ru.

РЖД, в свою очередь, поспешило сообщить, что никакой эвакуации не производилось, а железнодорожное сообщение не прерывалось.