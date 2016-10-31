В Москве дочь таджикского олигарха вышла замуж в платье за 40 млн рублей

«Золотая молодежь» не устает не только шокировать публику своими шикарнейшими свадьбами, но и состязаться между собой в стоимости торжеств.

До этого момента считалась самой дорогой невестой Элина Бажаева, дочь олигарха Мусы Бажаева. Та самая, которую раскритиковали за высказывание про «рашку». Ее подвенечное платье обошлось папе в 20 миллионов рублей, сообщает life.ru.

Однако недолго Элина красовалась на пьедестале. Ее быстро оттуда скинула дочь таджикского олигарха Илхома Шокирова. Наряд Мадины Шокировой стоит… 40 миллионов рублей.

Сшили такую красоту британские модельеры Тамара Ральф и Майкл Руссо, творящие под знаменитым в шоу-бизнесе брендом Ralph & Russo. Поистине королевское одеяние украшено серебряной нитью и усыпано тысячами кристаллов Сваровски и жемчужин. А также покрыто лепестками из органзы.

Еще около 30 миллионов рублей таджикский олигарх выложил за сам праздник, который проходил в одном из престижных московских отелей и на который было приглашено 900 гостей. Развлекали публику звезды шоу-бизнеса: Иван Ургант, Филипп Киркоров, Сосо Павлиашвили, Леонид Агутин.

Илхом Шокиров владеет гостиничным бизнесом как в странах СНГ, так и в России.