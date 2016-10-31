Шансонье написал песню про арест Никиты Белых

Арест губернатора Кировской области Никиты Белых вдохновил шансонье Алексея Плотникова на написание блатной песни, в которой он рассказывает о произошедшем с экс-главой региона. Автор выложил ролик на Youtube.

За несколько дней видео набрало три тысячи просмотров. При создании ролика автор использовал фотографии с задержания губернатора и из зала суда. Начинается песня словами: «К нам недавно завезли нового губера... А старый где? Он сидит в тюрьме!»

В своей песне Алексей Плотников рассказал, как произошло задержание Никиты Белых, и что говорил экс-глава региона в свое оправдание. Также шансонье предлагает экс-губернатору дать в тюрьме кличку Никита Белый.

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