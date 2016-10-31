Четверть россиян заявила, что лично сталкивалась с колдовством

Во время опроса, проведенного ВЦИОМ 22-23 октября, более четверти (27%) россиян заявили, что лично сталкивались с проявлениями колдовства. Всего, как оказалось, в магию верят 36% опрошенных.

Однако колдуны и маги вызывают у россиян скорее негативные эмоции: 18% их боятся, а 15% считают шарлатанами и мошенниками. Тем не менее 29% россиян предпринимают попытки защититься от порчи, сглаза и другого темного колдовства - практически половина (49%) опрошенных верит в защитную силу молитвы, а 14% респондентов постоянно носят крест.

Всего 5% россиян совсем не верят в колдовство и считают рассказы о нем выдумками.

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