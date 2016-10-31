Патриарх Кирилл намерен освятить памятник князю Владимиру

В понедельник, 31 октября, стало известно, что патриарх Московский и всея Руси Кирилл намерен освятить памятник святому равноапостольному князю Владимиру, который стоит у подножия Боровицкого холма в Москве.

Пресс-секретарь патриарха Кирилла священник Александр Волков отметил сегодня, что церемония открытия памятника князю Владимиру, а также обряд освящения состоится 4 ноября. Как сообщает ТАСС, священнослужитель планирует выступить с короткой речью перед собравшимися.

Напомним, ранее памятник было решено установить на Воробьевых горах по инициативе Российского военно-исторического общества.