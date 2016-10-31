В Орле неизвестные поиздевались над памятником царю Ивану Грозному, открытие которого состоялось не так давно. На голову царя неизвестные надели мешок, а на коня прикрепили табличку с надписью: “Духота-то какая, темнота”.

Снимок поруганного памятника появилась в сообществе “Типичный Орел” в социальной сети “ВКонтакте”. Администраторы сообщества предложили орловчанам поделиться своим мнением по этому поводу. Оказалось, что действие вандалов вызвало неоднозначную реакцию у подписчиков. Некоторые даже предположили, что глумление над скульптурой будет теперь систематическим.

Ранее мы сообщали, что на установку в Орле памятника Ивану Грозному художник из Красноярского края ответил своим монументом в виде окровавленного кола. Таким образом мастер хотел напомнить о насилии, царившем во время правления одного из самых неоднозначных российских исторических деятелей.









Фото: vk.com

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