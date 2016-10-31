Сквер Ислама Каримова будет создан в центре Москвы

Сегодня стало известно, что в центре Москвы появится сквер, названный именем первого президента Узбекистана Ислама Каримова.

На официальном сайте мэрии столицы говорится, что речь идет о зеленой территории в районе Якиманки неподалеку от консульского отдела и гостевого дома Узбекистана. Уточняется, что данный сквер расположен между домом номер 39, строением 1 на Большой Полянке и домом номер 13 в 1-м Казачьем переулке.

Просьба дать имя территории в честь Ислама Каримова поступила от целого ряда политиков, деятелей искусства и науки России и Узбекистана. Предполагается, что проект постановления о присвоении имени будет рассмотрен уже завтра, 1 ноября.