Поклонская заявила о необходимости перевоспитания “гонщиков на Gelandewagen”

Депутат Госдумы Наталья Поклонская, ранее заявлявшая, что приговор фигурантам дела о “гонках на Gelandewagen” был вынесен мягкий и несоразмерный содеянному, высказала свое мнение о произошедшем.

Экс-прокурора Крыма назвала поступок сына замглавы “Лукойла” Руслана Шамсуарова и его друзей требующим осуждения и опасным для общества. Она заявила, что действия “гонщиков” вызывают возмущение своим неуважением к закону и к безопасности людей, ведь под колесами их иномарки могла оказаться беременная женщина или ребенок.

По мнению Поклонской, молодые люди в настоящее время должны быть патриотами и достойными гражданами своей страны, а “гонщики” нуждаются в перевоспитании.

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