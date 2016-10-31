Самое время превратить «Чумной форт» в президентскую резиденцию

Как стало недавно известно, принято решение приспособить форт «Император Александр I», который больше похож на тюрьму и находится около Кронштадта, для резиденции президента России.

Можно предположить, что здесь будут проходить мероприятия государственного значения. Было бы неплохо уже сейчас сюда пригласить «нормандскую четверку» и наконец вылечить их от «санкционный» чумы и прочих болезней. Как говорит В. В. Путин — шутка.

А если серьезно, то объект находится в аварийном состоянии. Здесь предстоят большие работы по перестройке и реставрации. И, судя по плану технического задания, большую часть обновлённого строения займут административные помещения, но найдётся место и для выставочных залов. Возможно ли будет посетить форт простым горожанам, когда там не проводятся президентские мероприятия, пока не сообщается.

Справка: название «Чумной» - неофициальное и возникло в конце XIX века, когда мир охватила пандемия чумы и в форте разместили лабораторию по производству вакцины.

Читайте также:

Другие новости Санкт-Петербурга

См. все новости дня