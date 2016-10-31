В Самарской области финансовый контролер воюет с губернатором

В Самарской области финансовый контролер Ольга Михеева в течение нескольких месяцев ведет "войну" с губернатором Николаем Меркушиным.

Чиновница пытается доказать, что администрация региона неэкономно расходует бюджет. За первые шесть месяцев 2016 года Михеева выявила финансовые нарушения на общую сумму 4 млрд рублей. Она стала инициатором возбуждения пяти уголовных дел по фактам многочисленных хищений и мошенничества.

Как отмечает издание "Коммерсант", финансовому контролеру пришлось обратиться в прокуратуру, поскольку она начала опасаться за свою жизнь и здоровье. На минувшей неделе Меркушин ликвидировал региональный Госфинконтроль, чтобы сбалансировать областной бюджет, лишив Михееву работы. Полномочия ведомства губернатор передал своему контрольно-аналитическому департаменту.