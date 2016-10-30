Эксперт: В России порносайты запретили по законам 1910 года

Политик Леонид Волков решил поделиться своим наблюдением на страничке Facebook. Оказалось, что доступ к 136 «взрослым» интернет-контентам в России запрещен по законам Российской империи 1910 года.

Российский суд после вмешательства Роскомнадзора принял решение закрыть доступ к 136 порталам, которые признаны порнографическими, передает портал znak.com.

Леонид Волков выяснил, что данное решение суд принял по законодательным нормам, которые действовали на территории России в 1910 (Российская Империя) и 1923 годах (эпоха СССР). Законы назывались «Соглашение относительно пресечения порнографических изданий» (это от 1910 года, подписано в Париже) и «Международная Конвенция о пресечении обращения порнографических изданий и торговли ими» (этот подписан в Женеве советскими дипломатами в 1923 году).

Волков отмечает, что современные российские законы просмотр «обнаженки» не запрещают, а что не запрещено, то, соответственно, разрешено. Политик предполагает, что именно этот факт заставил суд сослаться на дореволюционные законы и на статью 15 современной Конституции РФ про «общепризнанные принципы и нормы международного права». Ну, а поскольку нынешняя Россия – правопреемник Империи и СССР, то ей следует исполнять Женевское соглашение.