Балерина Илзе Лиепа отсудила у бывшего мужа половину недвижимости на Рублевке

Бракоразводный процесс российской балерины и актрисы Илзе Лиепы и Владислава Паулюса длился практически два года. Наконец, Московский областной суд вынес решение о разделе имущества.

Камнем преткновения были два участка на Рублевке - равные по метражу, но один пустой, а второй с особняком, баней и хозяйственными постройками. Первоначально участок с недвижимостью достался мужу Илзе, но это решение суда не устроило балерину. В конечном итоге Мособлсуд поделил всю недвижимость бывших супругов пополам, сообщает Life.

Пара рассталась три года назад, прожив в браке четырнадцать лет. Паулюс ранее жаловался журналистам, что бывшая супруга теперь не позволяет ему видеться с их пятилетней дочерью.