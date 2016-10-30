30 октября - День памяти жертв политических репрессий

В Петербурге проживает 10,8 тыс. реабилитированных лиц, пострадавших от политических репрессий. Период этого нечеловеческого ужаса настолько растянут во времени, что остается только поражаться стойкости и вере этих людей.



Очень точно и достоверно выразил эту трагедию Михаил Осоргин (1878-1942), свидетель истории, переживший революцию, гражданскую войну, лагеря всех созывов, писатель и блестящий публицист: «Те кто бежал тогда из России..., никогда не могли понять всей силы и полноты пережитого нами, оставшимися делить судьбу родины. Перенеся и испытав все тяготы и ужасы жизни - нищету, голод, террор, мы видели и иное, придававшее жизни глубокий смысл: спайку душ, самоотвержение, взаимопомощь, поравнение в жизненной борьбе, пробуждение ранее спавших сознаний. Страдая от новой власти, мы и в мыслях не имели проклинать революцию и возврат к прежнему».



Сегодня, 30 октября, в Петербурге состоятся общегородские мероприятия, посвященные Дню памяти жертв политических репрессий: в 11.00 - митинг и возложение цветов у памятника на Троицкой площади; в 13.00 - траурная церемония возложения венков и цветов и панихида на мемориальном кладбище «Левашовская пустошь». У Феодоровского собора с 13.00 до 15.00 - пройдет церемония «Хотелось бы всех поименно назвать…», в которой примут участие Олег Басилашвили, Александр Сокуров, Ульяна Лопаткина, Сергей Мигицко, Сергей Семак, Елизавета Боярская и другие известные петербуржцы.



Участником церемонии может стать каждый: прочесть несколько имен из списков расстрелянных в Петрограде и Ленинграде, зажечь свечу памяти, назвать имена пострадавших родных и близких.

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