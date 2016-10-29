Минтранс РФ увеличил финансирование российских дорог

Министерство транспорта России решило дать решительный бой одной из российских бед и если не извести ее полностью, то хотя бы сгладить ее последствия: на ремонт дорог регионы страны получат небывалую сумму…

Министр транспорта РФ Максим Соколов заявил, что в грядущем 2017 году российские регионы получат из федерального бюджета около 30 млрд рублей на реконструкцию и ремонт дорожных покрытий, пишет «Российская газета».

Соколов особо отметил, что озвученная им сумма намного выше той, что планировалась ранее. Известно, что деньги получат 34 российских города в рамках государственного проекта "Безопасные и качественные дороги". Проект уже одобрен президентской комиссией.

Сообщается, что 15 крупнейших городов получат от государства по одному миллиарду рублей на ремонт автотрасс и еще 19 городам будет перечислено по 800 млн рублей.

Ремонтировать Росавтодор будет те участки, которые укажут автомобилисты.

Участвовать в правительственном проекте будут такие регионы, как Новосибирский, Свердловский, Нижегородский, Челябинский и т.д. Москва и Санкт-Петербург в этот список не вошли.