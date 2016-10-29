Супруга актера Зельдина: Состояние мужа стабильное

Актер, ставший легендой, Владимир Зельдин, успешно прооперован и переведен в другую больницу. О состоянии актера журналистам рассказала его супруга Иветта Зельдина. Состояние артиста в данное время стабильное.

Супруга народного артиста СССР Владимира Зельдина Иветта сообщила СЧМИ, что состояние ее супруга после лечения врачи определяют ка стабильное, ухудшений нет, передают РИА Новости.

Владимир Михайлович Зельдин был успешно прооперирован в военном госпитале и уже переведен в другую больницу, сообщила его жена. Супруга актера не смогла пояснить, почему медики приняли решение перевести актера в другую клинику, но главное, что лечение пошло Зельдину на пользу.

Ранее "АН-онлайн" сообщали про госпитализацию актера Зельдина. В настоящее время стало известно, что сведения о тяжелом состоянии актера преувеличены. В феврале 2016 года Владимир Зельдин отпраздновал свой 101 день рождения и продолжает при этом работать в театре.