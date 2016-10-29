РФ создала оружие для борьбы со стаями дронов

Представитель Объединенной приборостроительной корпорации заявил о том, что в России создано оружие для эффективной борьбы со стаей ударных мини-дронов.

Интересно, что данное оружие не уничтожает дроны физически, а гарантированно выводит из строях их радиоэлектронные бортовые системы, что превращает аппараты в бесполезные куски металла и пластика. Как сообщает ТАСС, стрелковое оружие, обычные комплексы РЭБ и системы ПВО в случае с ударными дронами бессильны, а новая российская разработка не позволит роботам долететь до пункта назначения.

Напомним, ранее стало известно, что в США состоялись испытания роя ударных мини-дронов.