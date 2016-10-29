Собирать листву нельзя оставлять

Проблема с опавшими листьями в больших городах напоминает «страну невыученных уроков». В добром советском мультфильме двоечник столкнулся с дилеммой – «казнить нельзя помиловать». И если там с запятыми разрулили и никого не казнили, то дворника накажут в любом случае.

В Москве, например, действует запрет на уборку опавшей листвы. Дескать, листовой опад обеспечивает естественные процессы обогащения почв питательными элементами и защиту корневых систем в холодный период года. Однако дворников застают на месте преступления с мешками награбленного. Экологи пишут запросы, Мосприроды грозит штрафами: с должностных лиц 40–50 тыс. руб., с юридических – 300 тыс. рублей. В 2015-м общая сумма санкций превысила 82 млн рублей.

Однако в ответ те же оправдания «гребём для дорожной безопасности и чтобы не засорялись решётки водостоков, согласно нормативам, в 25 м от магистралей, в 10 м от улиц, в 5 м от дворовых проездов… и под деревьями. Опад от больных деревьев – источник заболеваемости для здоровых». А ещё экологам говорят, что каждая вторая территория находится в районе атмосферных загрязнений, где листва впитывает вредные вещества. И её уже не жгут, чтобы предотвратить высвобождение этих веществ.

Что касается дворников, гребут они не от скуки, а потому что могут быть штрафы и увольнения. Дилемма, однако: департамент природопользования штрафанёт за сбор, а департамент ЖКХ – за несбор.

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