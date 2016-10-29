Глава петербургской митрополии не может жить без часов за 2,5 млн

Митрополит Петербургский и Ладожский Варсонофий совершил пятидневное паломничество на Святую гору Афон.

Там священнослужитель посетил несколько скитов, а также провел литургию в русском Свято-Пантелеимоновом монастыре и встретился с новым игуменом иеромонахом Евлогием. Кроме того, митрополит Варсонофий прокатился на катере - во время этой водной прогулки журналисты сделали несколько снимков. Когда кадры рассмотрели, на них нашлась занятная деталь - часы Rolex Daytona на руке служителя церкви, передает "Фонтанка".

Оказалось, что митрополит любит роскошные украшения - часы сделаны из 18-каратного белого золота и в магазинах стоят примерно 2,5 млн рублей или 36 тысяч евро.