В Сибири лечат переломы быстрее всех в мире

В Иркутске нашли способ сращивать переломы быстрее и надёжнее, чем сейчас. Разработанные иркутскими учёными «батарейки-импланты» состоят из титановой трубки и платинового стержня.

Идея поместить драгоценную платину в титан посетила учёные умы не случайно. Дело в том, что, взаимодействуя, металлы образуют гальваническую пару. Она начинает вырабатывать ток, сопровождаемый явлением коррозии. Поверхность титана разрушается, образуя многочисленные поры. Они-то и становятся нишами для клеток костной ткани, активируя их синтез. Такая стимуляция формирования костной мозоли существенно ускоряет процесс заживления переломов. Как объясняют ведущие специалисты Научного центра реконструктивной восстановительной хирургии СО РАМН, появился качественно новый вид восстановления целостности кости в месте перелома, да ещё и без лишних деталей. До сих пор в травматологии сломанные части костей соединяли при помощи металлических пластин с набором винтов. Тем более процесс этот может длиться от нескольких месяцев до года. И ещё не факт, что костная ткань образуется как надо. У нового же безвинтового, а скорее сварного способа срок заживления, по экспериментальным данным центра, – около 30 дней.

Скорость сращивания переломов позволяет назвать такой имплантат «батарейкой». Тем более что это действительно гальванический элемент, пусть и небольшой – всего 600 милливольт. По мнению сотрудников кафедры общей и неорганической химии ИГУ, она и является неким пусковым устройством в процессе остеорегенерации.

Разработка иркутян запатентована, но пока не используется из-за высокой стоимости биметаллического имплантата. Но, как говорят в Центре, пути по совершенствованию и удешевлению известны и уже апробируются.

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