Кадыров: мнение Хирурга близко всем здоровым людям

Глава Чечни Рамзан Кадыров встал на сторону байкера Александра Залдостанова, известного как Хирург, в его конфликте с Константином Райкиным. Он заявил, что слова худрука “Сатирикона” и сам воспринял с недоумением.

На вызвавшие неоднозначную общественную реакцию слова Райкина о попытках ограничить свободу деятелей искусства Хирург отозвался в негативном ключе. Позднее представитель президента Дмитрий Песков выразил надежду, что Хирург извинится за свои слова, однако этого не произошло.

Кадыров поддержал в этом споре “своего друга и брата” Хирурга. По его мнению, Залдостанов не должен извиняться за мнение, которое близко “всему здоровому российскому обществу”.

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