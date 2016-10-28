В Москве на Новый год планируют побить туристический рекорд

Число туристов, которые посетят столицу во время предстоящих новогодних праздников, превысит показатели за предыдущие два года и станет рекордным. Такой прогноз сделали в департаменте национальной политики и туризма.

По словам главы департамента Виталия Сучкова, в 2016 году на фестиваль “Путешествие в рождество” съехались более пятнадцати миллионов человек. При этом еще около 700 москвичей и гостей города встретили Новый год в парках Москвы. По словам Сучкова, есть все предпосылки для того, чтобы в текущем году эти показатели были побиты.

Кроме того, Сучков сообщил о том, что предновогодняя подготовка уже подходит к концу. Он не уточнил, какие мероприятия будут ждать москвичей и туристов на новогодних праздниках. Тем не менее он отметил, что продолжительность “Путешествия в Рождество” увеличилась практически вдвое.

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