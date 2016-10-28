Сергей Нетиевский обратился в арбитраж Свердловской области с иском об отмене решения собрания о том, что его следует отстранить от занимаемого поста и назначить другого участника шоу «Уральские пельмени». Слуги Фемиды удовлетворили требования директора организации и отменили решение о снятии его с должности, признав его незаконным.

Как стало известно, суд постановил, что собрание, на котором принимался вердикт в отношении нынешнего руководителя, было проведено с рядом нарушений. Одним из них признали тот факт, что самого Нетиевского не пригласили, а соответственно он не принимал участие в решениях, принятых на собрании, сообщает ria.ru.

Напомним, что учредителями «Уральских пельменей» являются десять человек. Акции между ними поделены поровну.