Песков: Новый год, как и Хэллоуин, пришел в Россию из-за границы

Ранее уже сообщалось, что противники Хэллоуина обратились в Генеральную прокуратуру. По их мнению, праздник идет в разрез с законами нашей страны, а также является чуждым для нее.

Журналисты поинтересовались у Дмитрия Пескова, как Кремль относится к произошедшему. Пресс-секретарь президента РФ ответил, что никак. Однако при этом Дмитрий Песков сделал некоторый экскурс в прошлое и попросил вспомнить, откуда пришел в Россию Новый год. Он отметил, что всеми любимый в нашей стране праздник также не является исконно русским, а пришел из-за границы, сообщает tass.ru.

Хэллоуин отмечается в настоящее время во многих странах мира, однако традиционным он считается в англоязычных странах.