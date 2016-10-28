“Ловец покемонов” помещен в следственный изолятор

Екатеринбургский блогер Руслан Соколовский, обвиняющийся в оскорблении чувств верующих и разжигании вражды, ранее содержавшийся под домашним арестом, был помещен в следственный изолятор до конца января 2017 года.

Причиной изменения меры пресечения послужило нарушение условий домашнего ареста. У защиты Соколовского теперь есть три дня, чтобы обжаловать постановление до его вступления в законную силу.

Напомним, в августе текущего года Соколовский снял видеоролик о том, как он играет в Pokemon Go в храме. Запись вызвала широкий общественный резонанс. Выяснилось также, что другие видео, снятые Соколовским, содержали его неуважительные замечания в адрес служителей церкви. Однако мэр Екатеринбурга Евгений Ройзман призвал митрополита Кирилла проявить снисходительность к Соколовскому.

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